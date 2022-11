Reimlingen II hält Oettingen II zurück

B-Klasse Nord: Im Winter steht Amerdingen oben

Am letzten Spieltag vor der Winterpause musste der TSV Oettingen II eine 0:4-Niederlage gegen den FSV Reimlingen II ertragen. Bereits in der ersten Halbzeit führte die Elf aus Reimlingen mit 3:0, was Marco Kraus auf einen 4:0-Endstand erhöhte. Der FC Nordries steht nach einem souveränen 5:1 gegen Utzwingen auf Platz drei. Ousmane Cisse traf dabei viermal. Im Derby ging es um mehr als nur die drei Punkte, wie Nordries-Trainer Jona Raab vor der Partie betonte.

Einen Kantersieg erspielte sich die Elf des TSV Möttingen II gegen den TSV Hainsfarth II. Insgesamt siebenmal trafen die Möttinger. Einen überraschenden 4:0-Sieg fuhr der SV Grosselfingen gegen die SpVgg Riedlingen II ein. Auf Platz eins überwintert Amerdingen/Hohenaltheim, nachdem Donaumünster nicht antrat und somit die Punkte überlies.

Die Spiele im Überblick

FSV Utzwingen – FC Nordries 1:5 (1:2). - Tore: 0:1 Ousmane Cisse (2.), 1:1 Georg Roland (9.), 1:2 Ousmane Cisse (29.), 1:3 Ousmane Cisse (52.), 1:4 Louis Merkl (61.), 1:5 Ousmane Cisse (74.); Zuschauer: 60.

TSV Oettingen II – FSV Reimlingen II 0:4 (0:3). - Tore: 0:1 Simon Diethei (22.), 0:2 Andreas Diethei (40.), 0:3 Leon Kawan (43.), 0:4 Marco Kraus (47.); Zuschauer: 60.

SG Alerheim II – SG FSV Buchdorf/Daiting II 2:1 (0:0). - Tore: 0:1 Philipp Behringer (73.), 1:1 Michael Koffler (80.), 2:1 Jonas Sieber (90.); Zuschauer: 25.



TSV Möttingen II – TSV Hainsfarth II 7:1 (4:1). - Tore: 1:0 Thomas Bissinger (8.), 2:0 Marcel Rathke (16.), 2:1 Jonas Meyer (39.), 3:1 Marcel Rathke (40.), 4:1 Christian Spielberger (41.), 5:1 Markus Möhle (56.), 6:1 Bernd Hager (71.), 7:1 Christian Spielberger (79.); Zuschauer: 60.



SV Grosselfingen – SpVgg Riedlingen II 4:0 (2:0). – Tore: 1:0 Pierre Engelhardt (4.), 2:0 Dennis Borngräber (39.), 3:0 Maik Steinmeyer (52.), 4:0 Ulrich Hubel (77.); Zuschauer: 60.



