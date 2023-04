B-Klasse Nord: SC Athletik Nördlingen siegt erst im Endspurt klar

Mit zwei Treffern in der Nachspielzeit macht Athletik Nördlingen seinen Sieg gegen Alerheims Zweite erst klar. An der Spitze stehen zwei Teams gleichauf.

In der B-Klasse Nord liegen der FC Nordries und die SG Amerdingen/Hohenaltheim mit derzeit 41 Punkten in der Tabelle gleichauf, wobei der FC aufgrund der schlechten Witterung nicht wie geplant gegen den TSV Hainsfarth II auflaufen konnte. Damit hat die SG Amerdingen ein Spiel mehr auf dem Konto, denn die Kesseltaler konnten in Reimlingen antreten und gewannen mit 3:1.

Im Endspurt siegte der SC Athletik Nördlingen gegen die SG Alerheim klar mit 4:1. Zwei Treffer fielen erst in der Nachspielzeit, nachdem die Nördlinger in der 47. Minute mit 2:1 in Führung gingen. Für den SCA bedeutet dies vorläufig Rang drei mit derzeit 36 Punkten. Auch in der Vorwoche trafen die Nördlinger vierfach. Der FSV Utzwingen musste beim 0:1 gegen die SG FSV Buchdorf/Daiting Federn lassen und kommt nicht vom Fleck, ebenso wie der SV Grosselfingen, der zwar mit 2:0 führte, aber am Ende mit einem 2:2-Unentschieden aus der Partie gegen den SV Holzkirchen II ging. Die Spiele TSV Möttingen II gegen TSV Oettingen II und SV Donaumünster-Erlingshofen II gegen SpVgg Riedlingen II wurden witterungsbedingt abgesetzt.

Die Spiele im Stenogramm

FSV Reimlingen II - SG Amerdingen /Hohenaltheim 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Manuel Schiele (8.), 1:1 Daniel Böhm (33.), 1:2 Jannik Lill (58.), 1:3 Robin Eisenbarth (70.); Zuschauer: 80.

SV Grosselfingen - SV Holzkirchen II 2:2 (0:0). – Tore: 1:0 Maik Steinmeyer (66.), 2:0 Mike Stegat (69.), 2:1 Tobias Demel (80.), 2:2 Robert Hopfenmüller (85.); Zuschauer: 30.

SC Athletik Nördlingen - SG Alerheim II 4:1 (1:1). – Tore: 0:1 Benjamin Kilian (26.), 1:1 Arbnol Dalipi (39./FE), 2:1 Agron Imeri (47.), 3:1 Marius Wowsnik (90.+2), 4:1 Nikola Popanicic (90.+3); Zuschauer: 30.

FSV Utzwingen - SG FSV Buchdorf/Daiting II 0:1 (0:1). – Tor: 0:1 Rico Rebele (45.); Zuschauer: 60.

Lesen Sie dazu auch