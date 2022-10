Fußball B-Klasse Nord

10:45 Uhr

Torreiches Derby in Oettingen

Der SV Grosselfingen (in weiß-rot) führte lange gegen die SG Amerdingen/Hohenaltheim, musste aber in der Nachspielzeit den 1:1-Ausgleich hinnehmen.

Plus B-Klasse: Holzkirchen knöpft dem TSV Oettingen II zwei Punkte ab. Amerdingen/Hohenaltheim kommt zu Last-Minute-Ausgleich in Grosselfingen.

Von Pauline Herrle

Der Tabellenführer TSV Oettingen II muss in einem torreichen Spiel gegen den SV Holzkirchen II ein 4:4-Unentschieden hinnehmen. Schon in der Vorwoche hatten die Holzkirchener ein Tor-Spektakel geboten. Verfolger SG Amerdingen/Hohenaltheim kann seine Favoritenrolle gegen den SV Grosselfingen ebenfalls nicht nutzen: Mit einem 1:1-Unentschieden steht die SG nun weiterhin punktgleich mit dem TSV Oettingen II an der Tabellenspitze. Mit einem 4:2 konnte sich der TSV Hainsfarth II gegen die SG Alerheim II durchsetzen.

