Der TSV Nördlingen schiebt sich an die Tabellenspitze

Plus Der TSV Nördlingen gewinnt verdient 2:0 gegen den FC Ehekirchen. Weshalb sich der Spielertrainer der Gegner gleich nach fünf Minuten ärgern musste.

Der Fußball-Landesligist TSV Nördlingen hat die Hürde FC Ehekirchen souverän gemeistert und sich dank des eigenen vollauf verdienten 2:0-Sieges und der 0:1-Niederlage des bisherigen Spitzenreiters 1. FC Sonthofen sogar an die erste Stelle der Tabelle geschoben.