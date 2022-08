Derbyzeit im Gerd-Müller-Stadion

Plus Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen treffen der TSV Nördlingen und der FC Gundelfingen aufeinander. Der neue BFV-Präsident Christoph Kern hat seinen Besuch beim Spiel am Samstag angekündigt.

Am fünften Spieltag der Bayernliga Süd steht für den TSV 1861 Nördlingen das einzig „wahre“ Derby auf dem Programm. Gemeint ist das Spiel gegen den FC 1920 Gundelfingen, das Schiedsrichter Peter Frank (Gruppe Erlangen) heute um 17 Uhr im Gerd-Müller-Stadion anpfeifen wird.