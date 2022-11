Fußball Bayernliga

18:15 Uhr

Ein Punkt, mit dem man leben kann

Plus Bayernliga: Der TSV Nördlingen kommt in Ismaning zu einem 1:1-Unentschieden. Günstige Schiedsrichterentscheidungen haben einen Anteil am Punktgewinn der Rieser.

Von Klaus Jais

Einerseits hat es der Bayernligist TSV 1861 Nördlingen versäumt, mit dem FC Ismaning einen direkten Abstiegskonkurrenten in der Tabelle hinter sich zu lassen, andererseits hätten die Nördlinger sich nicht beklagen können, wenn Schiedsrichter Andreas Hummel in der Schlussphase auf Elfmeter für die Heimelf entschieden hätte. So waren letztlich beide Mannschaften mit dem 1:1 (0:0)-Unentschieden zufrieden.

