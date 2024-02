Fußball

Bayernliga-Fußballer des TSV Nördlingen holen souveränes 3:1

Plus Im Testspiel gegen Wörnitzstein-Berg zeigt sich der Klassenunterschied deutlich. Gruber, Meyer und Schröter treffen. Ein Testspiel steht noch an.

Auf dem Kunstrasenplatz in Gersthofen sind sich der Fußball-Bezirksligist SV Wörnitzstein-Berg und der Bayernligist TSV Nördlingen bei einem Vorbereitungsspiel gegenübergestanden. Die Rieser siegten 3:1 und waren „vor allem in der zweiten Halbzeit brutal überlegen“, so Sportdirektor Andreas Schröter.

Die erste Großchance für den TSV hatte Mario Taglieber, der den Hammer auspackte (12.). Nach 17 Minuten der erste Torschuss des SVW-B, doch Dominik Marks verfehlte deutlich. Die Rieser versiebten danach Großchancen von Paul Rauser (22./Kopfball vorbei), Alexander Schröter nach Zuspiel von Jonathan Grimm (25.) und Simon Gruber (27./28.). Rauser scheiterte mit einem scharfen Schuss an Torwart Martin Müller (30.), ehe der Bezirksligist durch Timo Zausinger eine Riesenchance vergab, weil Torwart Daniel Martin prächtig reagierte (31.). Im Gegenzug visierte Grimm den Pfosten an und in der 37. Minute belohnten sich die Rieser erstmals, als Gruber eine Vorlage von Jens Schüler aus drei Metern einköpfte. Grimm (40.) und Schröter bei einer Volleyabnahme (42.) vergaben noch vor der Pause.

