Bayernliga: Gegen Kirchheim soll Nördlingens zweiter Heim-Dreier her

Plus Der TSV Nördlingen trifft in der Fußball-Bayernliga Süd auf den Kirchheimer SC. Der ist schlecht gestartet, trotzdem dürfte die Partie kein Selbstläufer werden.

Drei Punkte aus den bisherigen drei Heimspielen: Das ist die doch etwas magere Ausbeute des Fußball-Bayernligisten TSV 1861 Nördlingen. Gelegenheit, die Heimbilanz aufzubessern, besteht an diesem Samstag (17 Uhr, Gerd-Müller-Stadion), wenn das Tabellenschlusslicht und Liganeuling Kirchheimer SC seine Visitenkarte abgibt. Der siebte Spieltag ist bei der Sommertagung der Liga gleichzeitig als Pokalspieltag ausgelost worden. Wichtig zu wissen: Sollte das Meisterschaftsspiel nach dem Schlusspfiff unentschieden stehen, gibt es ein sofortiges Elfmeterschießen, bis ein Sieger ermittelt wurde. Auf diese Besonderheit hat Spielleiter Andreas Mayländer hingewiesen.

Der Ort Kirchheim im nordöstlichen Landkreis München ist schon länger im höherklassigen Amateurfußball vertreten. Allerdings nicht durch den Kirchheimer SC, sondern durch den eingemeindeten SV Heimstetten. Erstmals seit Jahrzehnten ist nun der KSC auf Augenhöhe mit dem Lokalrivalen, der aus der Regionalliga abgestiegen ist. Die Kirchheimer durften erstmals hoch in die Bayernliga, weil sie mit einem Punkt Vorsprung vor dem SB Chiemgau Traunstein Meister der Landesliga Südost wurden. KSC-Coach Steven Toy, ehemaliger Heimstetter Regionalliga-Kicker, und sein spielender Co-Trainer Korbinian Vollmann, der für 1860 München und den SV Sandhausen Zweitliga-Profi war, sind überzeugt, dass ihr Team wettbewerbsfähig ist.