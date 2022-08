Jens Schüler kehrt zum TSV Nördlingen zurück

Plus Der Innenverteidiger Jens Schüler aus Wassertrüdingen war eigentlich zum TSV Rain gewechselt. Jetzt streift er doch wieder das Trikot des TSV Nördlingen über.

Er war der einzige Stammspieler der Landesliga-Meistermannschaft des TSV Nördlingen, der nach der Saison 2021/22 den Verein verließ und sich dem Regionalligisten TSV Rain anschloss. Jetzt ist er nach drei Spielen, in denen er einmal zum Aufgebot gehörte, aber keine einzige Minute spielte, wieder zum TSV Nördlingen zurückgekehrt.