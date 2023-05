Fußball

Bayernliga: Schüler und Meyer schießen Nördlingen zum Auswärtssieg

Plus Ein dezimiertes, aber dafür sehr motiviertes Nördlinger Team gewinnt mit 2:1 in Kirchanschöring. Der Coach ist am Ende stolz – und äußert eine Hoffnung.

Mit dem bereits siebten Auswärtssieg sind die Bayernligafußballer des TSV Nördlingen von ihrem letzten Auswärtsspiel dieser Saison heimgekehrt. Es war unter dem Strich ein verdienter 2:1-Sieg beim SV Kirchanschöring durch die Tore von Jens Schüler und Manuel Meyer.

Gegenüber dem vorwöchigen Spiel gegen Garching gab es drei Änderungen in der Startelf: Für Torwart Stefan Besel, Jakob Mayer und Manuel Meyer standen Torwart Alverik Montag, Luka Pesut (beide erstmals in dieser Saison) und Mario Taglieber beim Start auf dem Feld. Taglieber durfte erstmals das komplette Spiel absolvieren. Pesut hatte auch gleich die erste Chance, doch SVK-Torwart Julian Disterer klärte mit Fußabwehr. Dann verpasste Simon Gruber eine Hereingabe von Mirko Puscher um eine Stiefelspitze. Den gelungenen Einstieg ins Spiel rundete ein schöner Schuss von Puscher aus 18 Metern ab, bei dem Torwart Disterer nachfassen musste.

