Bayernliga Süd: Junge Löwen fordern den TSV Nördlingen

Plus Für den TSV Nördlingen ist der Klassenerhalt in Reichweite. Gegen 1860 München II soll der nächste Dreier her. Beim Gegner ist fast nichts mehr wie zuvor.

Von Klaus Jais

Der Fußball-Bayernligist TSV 1861 Nördlingen hat an diesem Samstag den TSV 1860 München II zu Gast. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Gerd-Müller-Stadion. Aktuell hat das Gästeteam elf Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Die Rieser peilen den fünften Heimsieg der laufenden Saison an, der jüngste Heimdreier datiert schon vom 12. November (3:2 gegen den FC Ingolstadt 04 II). Es spricht einiges dafür, dass Nördlingen gegen die "jungen Löwen" den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt macht.

In die sogenannte Top-Elf der Bayernliga Süd schafften es gleich zwei Spieler der Löwen: Marco Mannhardt wurde ganze 13-mal für die Elf der Woche nominiert und sichert sich so den dritten Platz im Mittelfeld. Der 20-Jährige kam schon dreimal in der 3. Liga zum Einsatz, in der aktuellen Spielzeit kommt er in der Reserve auf 19 Spiele und sieben Tore. Er ist allerdings während der Winterpause zum FV Illertissen gewechselt. Und auch Teamkollege Noah Feil schaffte den Sprung in die Top-Elf. Der 24-Jährige kam erst im Sommer nach Giesing, stand aber in jedem Spiel auf dem Platz, konnte vier Tore erzielen und zwei weitere vorbereiten.

