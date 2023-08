Fußball

vor 33 Min.

Bayernliga Süd: Nächster Top-Gegner tritt in Nördlingen an

Plus Der TSV Kottern kommt nach drei Siegen in Folge ins Ries. Der TSV Nördlingen hat aber erst kürzlich bewiesen, dass er auch Topteams nicht fürchten muss.

Von Klaus Jais

Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen hat es an diesem Samstag im Heimspiel gegen den TSV Kottern erneut mit einer Spitzenmannschaft zu tun. Die Gäste belegen mit zehn Punkten den fünften Platz und wollen den Abstand zu Überraschungs-Tabellenführer SV Erlbach nicht größer werden lassen als die aktuellen drei Punkte. Anpfiff durch Schiedsrichter Julian Leykamm (TSV 72 Kleinschwarzenlohe, Gruppe Jura Nord) ist um 17 Uhr.

Dritter Sieg im fünften Spiel – so lautet die Bilanz der Allgäuer nach dem 3:2-Derbysieg gegen den 1. FC Sonthofen am vergangenen Mittwoch. Die Gastgeber lagen vor 1250 Zuschauerinnen und Zuschauern bereits 0:2 in Rückstand, drehten dann aber die Partie mit drei Treffern zwischen der 60. und 75. Minute. Die Phase, in der eigentlich pausiert werden soll, war die ausschlaggebende in dieser Partie. Denn nach einer katastrophalen ersten Halbzeit („Fehlpass-Festival“), „reflektierten sich die Jungs selber“. Die Folge war, dass die Truppe von Frank Wiblishauser nach der Pause diese Begegnung noch drehen konnte. „Wir haben dann definitiv ein anderes Gesicht gezeigt und sind in einen Rausch gekommen“, so der Trainer der Allgäuer. Die Mannschaft aus dem Kemptener Stadtteil St. Mang war mit einem 0:0 gegen Erlbach und einer 1:4-Niederlage in Landsberg in die Saison gestartet. Danach folgten drei Siege in Folge gegen Kirchanschöring (2:0), Türkspor Augsburg (5:0) und am Mittwoch Sonthofen. Der Sieg bei Türkspor war der erste Auswärtsdreier der Gäste.

