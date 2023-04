Fußball

22.04.2023

Bayernliga Süd: Nördlinger Premiere in Passau

Plus Erstmals ist der TSV zu Gast beim SV Schalding-Heining, dem Tabellenführer aus Niederbayern. Die entscheidenden Spiele für den Klassenerhalt kommen erst danach.

Die Bayernliga-Fußballer des TSV 1861 Nördlingen haben an diesem Samstag ein Auswärtsspiel vor sich, das in zweierlei Hinsicht etwas Besonderes ist: Zum einen ist der Gegner SV Schalding-Heining der Tabellenführer, und zum anderen gastieren die Rieser zum ersten Mal überhaupt beim Passauer Stadtteilverein. Nebenbei ist der SVS-H der einzige niederbayerische Vertreter der Bayernliga Süd, und mit rund 270 Kilometer Entfernung haben die TSVler die zweitweiteste Anreise vor sich. Nur die Strecke nach Kirchanschöring ist mit 303 Kilometern noch etwas weiter. Anpfiff im Reuthinger Weg ist um 16 Uhr, Abfahrt mit Omnibus um zehn Uhr.

Seit Dienstag ist die Tabelle der Bayernliga Süd begradigt, wobei der SV Kirchanschöring – ganz im Sinne des TSV Nördlingen – gegen den VfR Garching 2:0 gewann. Garching bleibt damit sechs Punkte hinter den Riesern. Beim Start in die Frühjahrsrunde war die Ausgangsposition für die Niederbayern vielversprechend, denn der Vorsprung zum Rangzweiten FC Memmingen betrug komfortable acht Zähler. Inzwischen sind es nur noch drei Punkte. Der sofortige Wiederaufstieg ist kein Selbstläufer, dennoch wird die Meisterschaft nur über den SVS-H laufen, der im Herbst überragend spielte. Ein Beispiel ist das starke Hinspiel in Nördlingen, das mit einem 2:1-Sieg der damaligen Gäste endete. Auswärts haben die Niederbayern bereits 31 Punkte geholt, zu Hause etwas weniger (27). Auch der TSV Nördlingen ist in der Fremde erfolgreicher als im Gerd-Müller-Stadion (13 Heim-, 22 Auswärtszähler).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

