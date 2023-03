Fußball

vor 40 Min.

Bayernliga Süd: TSV Kottern schlägt TSV Nördlingen 1:0 in engem Match

Die Gäste aus Kottern (in den roten Trikots) haben sich in Nördlingen die nächsten drei Punkte geholt. In der Bildmitte: Nördlingens Alexander Schröter.

Plus Gegen die Seriensieger des TSV Kottern halten die Nördlinger lange gut mit, spielen zu Beginn sogar besser. Am Ende setzt sich die Qualität der Allgäuer durch.

An den Rand eines Punktverlustes hat Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen den TSV Kottern gebracht, dessen Trainer Frank Wiblishauser mit dem 1:0 (0:0) den neunten Sieg in Folge feiern konnte. Dass es in diesem Spiel schon rein statistisch kein Remis geben würde, war schon vorher klar, denn es trafen die einzige Mannschaft ohne Heimremis und die einzige Mannschaft ohne Auswärtsremis aufeinander.

