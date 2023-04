Fußball

Bayernliga Süd: TSV Nördlingen siegt bei formstarken Augsburgern

Plus Der TSV Nördlingen hat am Ostersamstag einen Auswärtssieg bei Türkspor Augsburg gefeiert. Torwart Stefan Besel hatte daran einen wesentlichen Anteil.

Der TSV Nördlingen hat sich am Ostersamstag drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga Süd gesichert. Beim zuletzt formstarken Kellerkind Türkspor Augsburg siegte die Mannschaft von Trainer Karl Schreitmüller mit 1:0 (0:0). Dabei spielten zum einen eine gute Vorbereitung auf den Gegner, zum anderen auch ein bestens aufgelegter Torhüter Stefan Besel eine wesentliche Rolle. Schreitmüller freute sich im Anschluss: "Wir hatten ein Übergewicht in diesem Spiel. Aber man muss sagen, dass Türkspor in der ersten Hälfte drei, vier super Chancen hatte, die dank einer guten Torwartleistung von Besel nicht drin waren."

Der TSV Nördlingen wusste bereits im Vorfeld, dass die Augsburger in der derzeitigen Phase der Saison gut drauf sind und wollten sich auch nicht vom Tabellenplatz täuschen lassen. Zuletzt hatte Türkspor einige Hochkaräter in der Liga geärgert und dreimal in Serie gewonnen. Dabei setzte das Team von Servet Bozdag auf Mittel, die auch wieder gegen die Rieser zu sehen waren. Schreitmüller hatte das erwartet: "Wir haben uns darauf eingestellt, dass sie tief stehen und mit vielen langen Bällen agieren. Vorne sind eben die zwei Stürmer drin, die noch was für die Offensive machen. Durch das Rezept sind sie zuletzt gegen gute Teams zum Erfolg gekommen."

