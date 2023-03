Bayernliga Süd: TSV Nördlingen will Revanche für Hinspiel-Klatsche

Plus Nördlingen versucht gegen Schwaben Augsburg weitere Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln. Nach dem 3:6 im Hinspiel haben die Rieser etwas gutzumachen.

Nur ein einziges Sonntagsspiel bestreitet Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen in der Frühjahrsrunde. Und dieses führt die Rieser am Sonntag zum TSV Schwaben Augsburg. Regionalligaschiedsrichter Kenny Abieba (KSD Hajduk, Gruppe Nürnberg) pfeift das schwäbische Bayernliga-Derby im Ernst-Lehner-Stadion in der Stauffenbergstraße 13 um 14 Uhr an. Die Nördlinger sind trotz der hohen Niederlage in der Hinrunde zuversichtlich, hier wichtige Punkte im Abstiegskampf holen zu können.

Personell hat sich bei Schwaben Augsburg in der Winterpause wenig verändert. Rainer d'Almeida, im vergangenen Sommer vom TSV Schwabmünchen gekommen, hat den Klub wieder Richtung Haunstetten verlassen. Ebenfalls nicht mehr zum Kader der Bayernligamannschaft gehört Angelo Sigl. Der Ergänzungsspieler wird künftig für die zweite Mannschaft in der Kreisliga agieren. Dagegen hoffen die Schwaben, künftig wieder auf Marcel Leib bauen zu können. Nach mehreren schweren Verletzungen und einigen Kurzeinsätzen im vergangenen Herbst scheint der Mittelfeldakteur gesundheitlich auf dem Wege der Besserung zu sein. Wie es mit dem im November an einem Knorpelschaden operierten Benni Schmoll weitergeht, ist derzeit noch offen.

Bayernliga: Nördlingens Trainer warnt vor Augsburgs starken Angreifern

Schwaben Augsburg selbst hat eine körperlich starke, immer fitte Mannschaft. Das Hinspiel verloren die Rieser 3:6. Als vierfacher Torschütze glänzte Julian Kania, der mit insgesamt 18 Toren auf Platz drei der Bayernligaliste liegt. Trainer ist Janos Radoki, 51 , Co-Trainer der aus Fremdingen stammende Roland Bahl, 61.

"Die Schwaben sind ein unangenehmer Gegner, der letzte Woche verloren hat. Das 1:2 gegen Rosenheim ist für uns nicht förderlich. Auch in der Vorrunde hatten wir schlechte Erfahrungen mit dem Gegner, zudem kassierte Nico Schmidt schon nach zwei Minuten die Rote Karte. Julian Kania hatte im Hinspiel einen Sahnetag, aber überdies ist er ein guter Stürmer, der TSV Rain hatte schon mal Interesse an ihm", sagt Nördlingens Trainer Karl Schreitmüller. "Kania rackert ohne Pause und ist sehr torgefährlich, den müssen wir in Griff kriegen. Aber auch die beiden Außenbahnspieler Marco Luburic und Marco Zupur sind richtig gut drauf und machen immer wieder Tore und sind gute Vorbereiter", weiß der TSV-Trainer, der von einer guten Trainingswoche berichtet.

Schreitmüller lobt die Leistung seiner Mannschaft

Da das Spiel erst am Sonntag stattfindet, fand das Abschlusstraining am Freitag statt. Im Rückblick auf das 2:2 in Landsberg meint Schreitmüller: "Das dritte Tor hat gefehlt, Chancen waren da wie bei Grubers Kopfball oder Brandts Schuss. Julian Bosch war gut, als er reinkam, schon gegen Kottern brachte er eine gute Leistung bei der Einwechslung. Auch Mario Taglieber hat mir gut gefallen. Auch Etienne Perfetto ist gut drauf, das gefällt mir, wie der richtig arbeitet. Torwart Stefan Besel ist gut in seine Rolle reingewachsen. Wir werden ihn noch länger brauchen, denn Daniel Martin kann immer noch nicht trainieren."

Da auch Torwart Alverik Montag im Training umgeknickt ist, stehen zurzeit nur zwei Torhüter zur Verfügung. Jakob Mayer hatte in Landsberg schon beim Aufwärmen einen dicken Knöchel, hat aber am Mittwoch normal trainiert. "Wir wollen so früh wie möglich die für den Klassenerhalt nötigen Punkte holen. Wir spielen in Augsburg auf einen Dreier, aber es ist uns bewusst, dass es schwer wird. Oft wiederholt sich ein Vorrundenspiel in der Rückrunde. Wir gehen es positiv an und wollen uns teuer verkaufen, wir werden uns auch gegen die Schwaben wieder etwas einfallen lassen", sagt der TSV-Trainer. Abfahrt mit dem Omnibus ist um 11.30 Uhr.