Fußball Bayernliga Süd

17:05 Uhr

TSV-Trainer Schreitmüller: "Werden uns so teuer wie möglich verkaufen"

Plus Der TSV Nördlingen empfängt am Samstag den Gegner aus Landsberg um Sascha Mölders. Die Gäste wollen noch besser abschneiden als im Vorjahr.

Von Von Klaus Jais und Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Der Tabellenzweite der Bayernliga Süd, der TSV Landsberg, gibt am Samstag (17 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) seine Visitenkarte ab. Die Lechstädter kommen mit der Empfehlung von drei Siegen aus den ersten drei Spielen. Nur das um ein Tor schlechtere Torverhältnis gegenüber dem FC Pipinsried verhindert die Tabellenführung. Was erwartet den TSV Nördlingen?

Drei Punkte fehlten dem TSV Landsberg am Ende der abgelaufenen Saison zu Tabellenplatz zwei, der für die Regionalliga-Relegation gereicht hätte. Knapp verpasste Sascha Mölders in seinem ersten Anlauf als Spielertrainer das Saisonziel „Aufstieg“. Dennoch: Mit 25 Toren und neun Vorlagen dominierte der 38-Jährige die Liga. Treffsicherer zeigte sich nur Julian Kania vom TSV Schwaben Augsburg (26 Tore). Der ehemalige Sechziger überzeugte aber nicht nur sportlich. Sein ehemaliger Spieler Sebastian Schmeiser beschreibt Mölders als netten Typen und sehr guten Trainer. Auch auf menschlicher Ebene könne sich jeder angehende Trainer etwas von Mölders abschauen. „Sascha ist ein ganz normaler, umgänglicher Mensch, mit dem man auch einfach mal auf ein Bierchen zusammensitzt und plaudert”, sagt Schmeiser. In einem Punkt hebe sich der bullige Angreifer aber ab: „Der Mölders will mit jeder Faser seines Körpers ein Fußballspiel gewinnen. Ich finde es bewundernswert, wie er auch in der Bayernliga wirklich alles gegeben hat. Und das hat er dadurch auch in die Mannschaft transportiert.”

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .