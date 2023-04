Bayernliga: TSV 1860 München II nimmt drei Punkte aus Nördlingen mit

Plus Gegen die "kleinen Löwen" läuft der TSV Nördlingen lange einem Rückstand hinterher, doch ein Treffer gelingt nicht. Das 0:1 ist ein Rückschlag im Abstiegskampf.

Die 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den TSV 1860 München II war im 14. Heimspiel bereits die neunte Niederlage des Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen. Zu Hause öfter verloren – nämlich elf Mal – hat nur der TSV 1860 Rosenheim. Dass die 350 Zuschauerinnen und Zuschauer bei kaltem Wetter trotzdem ein intensives und spannendes Spiel sahen, tröstet die Rieser nur wenig.

Erstmals in dieser Saison spielte der Maihinger Mario Taglieber von Beginn an für Nördlingen, und der 22-jährige Mittelfeldspieler machte seine Sache bis zu seiner Auswechslung nach 64 Minuten ausgesprochen gut. Schon nach zwei Minuten die erste Torannäherung durch Manuel Meyer und Jonathan Grimm, der mit der Hacke zaubern wollte. Meyer war nach einem Taglieber-Zuspiel auch nach neun Minuten aktiv, doch seine Hereingabe kam zu nah vors Tor. Seitens der früh störenden Gäste traf Samir Neziri eine Hereingabe nicht voll, sodass Torwart Stefan Besel aufnehmen konnte (6.). Nach zwölf Minuten bekamen die Löwen einen Freistoß zugesprochen, den Milos Cocic etwa 19 Meter mittig vor dem Tor ausführte und der die Latte streifte.