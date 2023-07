Fußball Bayernliga

12:33 Uhr

TSV Nördlingen blickt nach Auftaktniederlage nach vorne

Plus TSV-Trainer Schreitmüller ordnet die Niederlage gegen Pipinsried ein, zudem gibt es noch einen Neuzugang. Gegner Gundelfingen musste zweimal einen Trainer suchen.

Von Klaus Jais und Walter Brugger Artikel anhören Shape

In der Saison 2022/23 war der FC Gundelfingen der Lieblingsgegner des TSV 1861 Nördlingen, denn beide Punktspiele und auch das Toto-Pokalspiel wurden gewonnen. Doch jetzt wird alles wieder auf Anfang gestellt, wenn am Mittwochabend (Spielbeginn 18.30 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) das nordschwäbische Derby über die Bühne geht. Was erwartet die Nördlinger?

Die Saison 2022/23 war für die Fußballer des FC Gundelfingen eine wahrlich außergewöhnliche. Schon frühzeitig wurde der Klassenerhalt mit dem historischen Rekordergebnis von 50 Bayernliga-Punkten eingetütet. Der Start in die neue Saison war dagegen ausbaufähig. Beide Teams verloren am ersten Spieltag: Der FC Gundelfingen zu Hause gegen Türkspor Augsburg 0:1, dem TSV brachte die 1:4-Niederlage beim FC Pipinsried gleich mal die rote Laterne. „Wir hatten in der gesamten letzten Saison nicht ein einziges Spiel wie gegen Pipinsried. Bei meiner Mannschaft war keiner so richtig in Normalform. Beim Gegner spielten sieben, acht Spieler mit Regionalligaerfahrung, der Unterschied war sichtbar. Es wäre ein Bonusspiel gewesen“, erklärte TSV-Trainer Karl Schreitmüller, der es auch positiv sah: „Jetzt haben wir schon eine der Top-Mannschaften hinter uns“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen