Ärgert Nördlingen den nächsten Titelkandidaten?

Der TSV Nördlingen hat seinen „Roadtrip“ am vergangenen Wochenende abgeschlossen, die dritte Auswärtsfahrt in Serie nach Landsberg hat sich gelohnt: Mit drei Punkten im Gepäck kehrten die Rieser zurück nach Hause. Daheim im Gerd-Müller-Stadion dürfen sich die Fans auf einen weiteren starken Gegner freuen, Absteiger Schalding-Heining ist zu Gast. Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr. Ein Spieler darf sich dabei Hoffnung auf ein besonderes Jubiläum machen.

