Fußball

vor 28 Min.

Bayernliga: Nördlingen hält sich mit Remis in Deisenhofen über Wasser

Plus Der TSV Nördlingen kommt nach 1:3-Rückstand in Deisenhofen noch zu einem Unentschieden. Die Situation im Abstiegskampf bleibt spannend, weil Dachau siegt.

Von Klaus Jais

Es war nicht der große Schritt in einen unbeschwerten Mai, aber doch immerhin ein kleiner auf dem Weg zum sicheren Klassenerhalt. Der Fußball-Bayernligist TSV 1861 Nördlingen erreichte nach einem 1:3-Rückstand beim FC Deisenhofen noch ein verdientes 3:3 und damit bereits das fünfte Auswärtsremis der laufenden Saison. Andreas Schröter (2) und Simon Gruber erzielten die TSV-Tore. Durch den gleichzeitigen Sieg des TSV Dachau verringerte sich der Abstand auf den ersten Relegationsplatz auf drei Punkte.

Die erste Überraschung hatte Trainer Karl Schreitmüller parat, der Mario Taglieber in die Startelf beorderte und dafür Simon Gruber auf die Ersatzbank setzte. Im Tor stand der wieder genesene Stefan Besel. Dieser musste bereits in der ersten Minute bei einem Sololauf von Björn Jost nachfassen. In der siebten Minute hatte der TSV die erste Chance, als Manuel Meyer auf Etienne Perfetto spielte, der den Abpraller am langen Eck vorbeisetzte. Die TSV-Abwehr stand in der Anfangsphase stabil. Mario Taglieber wurde im Strafraum von Nikolaos Gkasimpagiazov unsanft gebremst, aber der Schiedsrichter ließ weiterspielen.

