Fußball

vor 17 Min.

Bayernliga: TSV Nördlingen ist dem Klassenerhalt so nah

Plus Gegen den VfR Garching will der TSV den nächsten Schritt in Richtung Ligaverbleib machen. Die Stimmung ist gut, auch weil die jüngsten Ergebnisse Mut machen.

Von Klaus Jais

In den restlichen drei Punktspielen der Fußball-Bayernliga Süd hat es der TSV Nördlingen noch zweimal mit Mannschaften zu tun, die vor ihm platziert sind (Kirchanschöring und Erlbach). An diesem Samstag ist mit dem VfR Garching ein Team zu Gast, das neun Punkte und zwei Plätze hinter den Riesern liegt. Mit einem Sieg könnten die Nördlinger sich womöglich entscheidend von den Abstiegsrelegationsrängen absetzen. Das Hinspiel gewann der TSV mit 2:0. Anpfiff im Gerd-Müller-Stadion ist um 15.30 Uhr.

TSV-Trainer Karl Schreitmüller erklärte unmittelbar nach dem 3:3 in Deisenhofen: "Garching ist auch spielerisch gut, wobei sie es direkt nicht mehr schaffen können. Da müssen Sie schon alle Spiele gewinnen. Sie werden die Konzentration auf die Relegation richten. Wir wollen so früh wie möglich den Klassenerhalt festmachen und das heißt, wir müssen gegen Garching gewinnen, wenn wir in der Liga bleiben wollen." Die Garchinger haben mit dem erst 31-jährigen Nico Basta den zweitjüngsten Trainer der Bayernliga Süd. Er ist damit jünger als einige seiner Spieler beim VfR.

