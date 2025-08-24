Irre Aufholjagd in der Schlussphase bringt Nördlingen einen Punkt

Ein Wahnsinns-Spiel zwischen dem FC Deisenhofen und dem TSV Nördlingen haben 150 Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstagnachmittag zu sehen bekommen. Bis zur 86. Minute führten die gastgebenden Oberbayern gegen den TSV vermeintlich uneinholbar mit 3:0. Doch die Rechnung hatten die Deisenhofener nicht mit den Nördlingern gemacht. Drei Tore innerhalb von acht Minuten erzielten die Gäste: Simon Gruber in der 86. Minute, Julian Bosch in der 91. und Leo Edenhofer traf in der 94. Spielminute nach einem Kopfball von Nico Schmidt ins eigene Tor. Am Ende stand ein gewonnener Punkt für den TSV Nördlingen, der am ersten Spieltag das umgekehrte Szenario erlebt hatte, als man in Heimstetten 3:0 führte.

