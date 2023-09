Fußball

Bayernliga: TSV Nördlingen teilt sich die Punkte mit 1860 München II

Plus Nördlingens Bayernliga-Fußballer liefern sich ein enges Match mit 1860 München II. Torhüter Martin hält in der Nachspielzeit einen Elfmeter und sichert das 1:1.

Von Klaus Jais

Wie schon beim 3:0-Sieg des TSV Nördlingen über den TSV Landsberg, so hatte sich auch beim Gastspiel des TSV 1860 München II eine ansehnliche Zuschaueranzahl im Gerd-Müller-Stadion eingefunden. 730 Besucherinnen und Besucher sahen ein rasantes, gutes Bayernligaspiel mit einem 1:1-Endergebnis. Mit dem ersten Heimremis dieser Saison konnten die Gastgeber zufrieden sein, schließlich parierte Torwart Daniel Martin in der zweiten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter des 18-jährigen US-Amerikanisch-Togoischen Stürmers Mansour Ouro-Tagba. Der Löwen-Stürmer und Devin Sür gehören zum Kader der Profimannschaft, hatten in der 3. Liga aber noch keinen Einsatz.

Erstmals in dieser Saison stand Felix Käser in der Startelf. Es war eine von vier Änderungen gegenüber der Anfangsformation in Deisenhofen. Neben Käser rückten Mirko Puscher, Simon Gruber und Sasa Maksimovic in die Startelf. Die Gäste zeigten in den ersten 25 Minuten Tempofußball vom Feinsten. Ein erster Schuss von Devin Sür landete genau bei Torwart Martin (5.) und Ouro-Tagba köpfte vorbei (7.). Ein weiterer Schuss von Sür flog über das Tor, und kaum hatte der Sitznachbar auf der Tribüne geäußert „Lang dauert das nicht mehr“, schon bissen die Löwen zu. Nach einem auf den langen Pfosten geschlagenen Eckball blieb Torwart Martin in seiner Vorwärtsbewegung stehen und Yannik Seils köpfte zum 0:1 ein (11.). Erst nach einer Viertelstunde die erste Offensivannäherung der Gäste, als Alexander Schröter parallel zur Strafraumgrenze lief, aber sein Linksschuss war keine echte Prüfung für Torwart Maximilian Rothdauscher. Der Vorwärtsgang der Gäste hatte eine höhere Frequenz: Claudio Milican ließ Jakob Mayer einfach stehen, doch sein 18-Meter-Schuss landete am Pfosten (18.) und zwei Minuten später kam Leon Tutic aus acht Metern zum Abschluss, doch Torwart Martin machte seinen Lapsus beim 0:1 wieder gut.

