Fußball Bayernliga

vor 32 Min.

TSV Nördlingen: Vor der Pause über dem Strich bleiben

Plus Fußball Bayernliga Süd: Zum Start der Rückrunde muss der TSV Nördlingen nach Ismaning. Die Rieser wollen punkten, um nicht im Abstiegsbereich zu überwintern.

Von Klaus Jais

Jetzt beginnt sie wieder, die Rückrunde, die Zeit der Wiedergutmachung für im Hinspiel erlittene Schmach. Auch in der Fußball-Bayernliga Süd steht der erste Rückrundenspieltag an, drei weitere werden in diesem Jahr noch folgen. Der TSV Nördlingen muss am heutigen Samstag (14 Uhr, Leuchtenbergstraße 25) beim FC Ismaning antreten. Im Hinspiel führten die Rieser zur Pause noch 1:0, doch der eingewechselte Daniel Gaedke und Yasin Yilmaz sorgten für einen 2:1-Sieg der Oberbayern. Abfahrt ist um 10.15 Uhr, Treffpunkt um zehn Uhr.

