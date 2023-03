Bayernliga: TSV Nördlingen will den Lauf des TSV Kottern stoppen

Plus Nördlingens Derbyhelden bekommen es mit dem TSV Kottern zu tun. Die Allgäuer sind die Mannschaft der Stunde, doch die Rieser rechnen sich zuhause Chancen aus.

Zwei Sieger des vergangenen Wochenendes treffen an diesem Samstag um 14 Uhr im Gerd-Müller-Stadion aufeinander. Während der TSV Nördlingen mit einem 4:0-Sieg aus Gundelfingen heimkehrte, gewann der TSV Kottern gegen den TSV Schwaben Augsburg 3:0. Seit neun Spielen sind die Allgäuer bereits ungeschlagen, die jüngsten acht Partien wurden allesamt gewonnen, darunter auch beim TSV Landsberg (2:1) und beim FC Memmingen (2:0). Die jüngste Niederlage datiert vom 24. September, als in Kirchanschöring 0:1 verloren wurde. Die U13-Fußballjunioren des TSV Nördlingen bestreiten das Vorspiel. Die Schützlinge der Trainer Thomas Müller und Markus Randi spielen um 11.45 Uhr gegen die U12 des 1. FC Nürnberg. Die Spielzeit beträgt dreimal 30 Minuten.