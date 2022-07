Fußball-Bayernliga

vor 33 Min.

TSV Nördlingen zittert sich zum ersten Heimsieg

Trotz einer schwachen Schlussphase hat der TSV Nördlingen seinen ersten Heimsieg in der neuen Saison errungen. Im Bild: Nördlingens Alexander Schröter (links) gegen Christoph Mömkes vom VfB Hallbergmoos.

Plus Die Schreitmüller-Truppe kann mit dem 2:1-Sieg gegen Hallbergmoos den zweiten Dreier der jungen Saison einfahren. In der Schlussphase wird es noch einmal eng für die Rieser.

Von Klaus Jais

Am seidenen Faden hat der erste Heimsieg des Fußball-Bayernligisten TSV Nördlingen gehangen. Die Rieser siegten zwar aufgrund einer starken ersten Halbzeit verdient mit 2:1 gegen den VfB Hallbergmoos, doch nach dem Anschlusstreffer in der 52. Minute wurden Erinnerungen an das erste Heimspiel gegen den FC Ismaning wach, als die Gäste die Partie noch drehen konnten.

