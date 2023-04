Fußball

23.04.2023

Bayernliga: Wackere Nördlinger unterliegen knapp beim Tabellenführer

Plus Beim Spitzenreiter SV Schalding-Heining schlagen sich die Rieser sehr gut, gehen aber mit einem 1:2 nach Hause. Die Form stimmt vor dem wichtigen Dachau-Spiel.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Mit dem gleichen Ergebnis wie das Hinspiel ist die Fußball-Bayernligapartie zwischen dem SV Schalding-Heining und dem TSV Nördlingen ausgegangen. 1:2 unterlagen die Rieser beim Tabellenführer, der zwei Abwehrfehler in Tore ummünzte. Dabei traten die Nördlinger stärker auf als erwartet und bereiteten dem Favoriten besonders in der ersten Halbzeit einige Probleme.

Den Gästen fehlte nicht nur Mirko Puscher, sondern auch Marc Hertlein (Wadenprobleme) und der erkrankte Mario Taglieber waren kurzfristig zu ersetzen. So kam Winterneuzugang Benito Alisanovic zu seinem ersten Einsatz in der Startelf. Die Gastgeber, bei denen der verletzte Torjäger Markus Gallmaier fehlte, kombinierten in der Anfangsphase recht flüssig, doch nur ein Freistoß von Jonas Roßdorfer flog über das Tor (2.). Die Gäste konnten das Spiel ausgeglichen gestalten und gerieten doch nach zwölf Minuten in Rückstand. Julian Bosch verschätzte sich bei einem weiten Anspiel auf Dominik Weiß, sah somit nur die Hacken des SVS-H-Akteurs, der von der Torauslinie auf den Elfmeterpunkt zurücklegte, von wo aus Nemanja Radivojevic den Ball unter die Latte ins Tor schoss (12.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .