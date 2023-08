Fußball

17:30 Uhr

Bayernliga: Wie stark ist Nördlingens nächster Gegner Deisenhofen?

Plus Der FCD ist dem TSV in guter Erinnerung, die Spiele der Vorsaison waren aber eng. Auch ohne Torjäger Karger ist der Respekt der Rieser vor Deisenhofen groß.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Der TSV 1861 Nördlingen hat am achten Spieltag der Fußball-Bayernliga die Auswärtsaufgabe beim Tabellenzwölften FC Deisenhofen vor sich. Die Oberbayern haben acht, die Rieser zehn Punkte auf dem Konto. Tim Grunert, der Lehrwart der Gruppe Kelheim-Mallersdorf, pfeift die Partie an diesem Samstag um 14 Uhr an. Abfahrt im Rieser Sportpark ist um 10.15 Uhr. Wie gut der FCD nach dem Abgang von Torjäger Karger diese Saison ist, lässt sich noch nicht abschließend sagen. Doch TSV-Trainer Karl Schreitmüller und die Nördlinger wollen auch ohne Karger den Gegner nicht unterschätzen.

Rückblick auf den Nördlinger 4:2-Sieg über den Kirchheimer SC: Für Gästetrainer Steven Toy war das Gastspiel beim TSV etwas ganz Neues, „weil in der Viererkette jeder zwei Meter groß war. Und wenn die gewechselt haben, dann kam gleich der nächste Zwei-Meter-Mann.“ Aber auch gegen die größte Vierkette der Liga fanden die Kirchheimer Lösungen und hatten genug hochprozentige Torchancen für den Sieg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .