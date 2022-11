Fußball Bayernliga

vor 2 Min.

Wieder stehen die Vorzeichen gut für Nördlingen

Plus Fußball-Bayernliga: Der TSV Nördlingen bekommt es am Samstag mit dem FC Ingolstadt II zu tun. An ihren 3:1-Sieg im Hinspiel haben die Rieser gute Erinnerungen, und auch dieses Mal sieht es nicht schlecht aus.

Von Klaus Jais

Im vorletzten Heimspiel dieses Jahres empfängt Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen am Samstag (14 Uhr, Gerd-Müller-Stadion) den Tabellendritten FC Ingolstadt 04 II. Die vom 29-jährigen Alex Käs trainierten Schanzer haben zwar bereits zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer SV Schalding-Heining, aber der Zweite TSV Landsberg ist nur drei Punkte entfernt.

