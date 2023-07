Fußball

Bayernligist Nördlingen hat zum Auftakt eine schwere Hürde zu nehmen

Für die Nördlinger Fußballer beginnt am Sonntag die neue Spielzeit in der Bayernliga Süd. Im Bild: Stürmer Simon Gruber (am Ball) beim letzten Heimspiel der Vorsaison.

Plus Am ersten Spieltag der Saison fährt der TSV Nördlingen zum Regionalliga-Absteiger FC Pipinsried. Auch abseits des Platzes muss der TSV eine Prüfung bestehen.

Das Spiel FC Pipinsried gegen den TSV Nördlingen beschließt den ersten Spieltag der Fußball-Bayernliga Gruppe Süd. Während bereits am Freitagabend das Saisoneröffnungsspiel zwischen dem SV Kirchanschöring und dem TSV Rain über die Bühne ging, spielen die Rieser erst am Sonntag um 17 Uhr in der kleinen Gemeinde im Landkreis Dachau. Abfahrt ist um 13.45 Uhr.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga hat sich die Mannschaft aus Pipinsried nicht gänzlich aufgelöst. Geblieben sind immerhin Marvin Jike, Daniel Jelisic, Tim Greifenegger, Sebastian Keßler, Benedikt Lobenhofer, Herbert Paul, Fabian Willibald, Simon Rauscheder (dem TSV bekannnt aus Geretsried und Pullach) und Torwart Daniel Witetschek. Hinzu kommen folgende Zugänge: Fabian Benko (von Sonnenhof Großaspach), Benjamin Gärtner (von SV Neuhof, Hessenliga), Torwart Maximilian Retzer (vom VfR Garching), Yomi Scintu (von SV Wacker Burghausen), Bleron Pirku (von Ingolstadt U19), Benedikt Wiegert (SC Olching, Landesliga), Daniel Gerstmayer, Angelo Mayer, Kevin Gutia (vom TSV Rain II), Torwart Elias Reinert (Schwabmünchen), Semih Coklar (vom VfR Neuburg), Ludwig Räuber als spielender Co-Trainer (von FC Ingolstadt II) und Johannes Müller (als Co-Spielertrainer, zuletzt TSV Rain).

