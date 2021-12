Bei den jüngsten Kickern so viel Andrang wie noch nie

In seinem Weihnachtsbrief geht TSV-Abteilungsleiter Andreas Langer vor allem auf die Nachwuchsarbeit ein

Andreas Langer, der Abteilungsleiter der Fußballer des TSV Nördlingen, hat in einem Weihnachtsbrief auf das zu Ende gehende Jahr zurückgeblickt, aber auch den Mitgliedern einen Ausblick auf das nächste Jahr gegeben.

Zur Landesligamannschaft schreibt Langer: „Unser Team hofft, mit der weiteren Unterstützung unserer Fans, im neuen Jahr an die Leistungen anknüpfen zu können und freuen uns auf ein spannendes Rennen um die Meisterschaft!“ Die U23 bestreite bereits die sechste Bezirksliga-Saison und zähle somit schon zum Stamm im schwäbischen Oberhaus. „Der bisherige Saisonverlauf war mit spürbaren Leistungsschwankungen versehen, was für ein so junges Team nicht unüblich ist. Das Ziel bleibt, den hohen Status der Bezirksliga als Unterbau für die ,Erste’ zu halten und weitere Spieler für höhere Aufgaben wie der Landes- oder Bayernliga heranzuführen.“

Langer erinnert weiter daran, dass in Nördlingen bereits seit 13 Jahren ein DFB-Stützpunkt und eines von nur wenigen BFV-Nachwuchsleistungszentren in Bayern bestehe. „Wie wichtig diese Einrichtungen sind, erkennt man daran, dass fast alle Spieler der ersten und zweiten Mannschaft diese geförderte, leistungsorientierte Nachwuchsförderung durchlaufen haben. Neben der fußballerischen Ausbildung ist uns aber auch die soziale Entwicklung der jungen Spieler/innen wichtig, wie an unserem Leitbild und an den Ausführungen zum TSV-Jugendkonzept deutlich wird“, so der Abteilungsleiter.

Langer kündigt an, dass U13-Trainer Kazim Temizel voraussichtlich die Ausbildung zur B-Lizenz erfolgreich abschließen wird und dass Jan Martin und Martin Kattner (Trainer U9) erfolgreich die Ausbildung zur C-Lizenz absolvierten. Mit Torsten König ist ein DFB-A-Lizenz-Trainer beim TSV tätig (U17). Eine große Anzahl an Spielerinnen und Spielern wurden in der laufenden Spielzeit in BFV-Maßnahmen berufen: Regionalauswahl Westbayern: U13: Hannes Thum, Muhammed Dibrani, Jonathan Eisen, Benedikt Brenner. U14: Maximilian Kos, Ben Lober, Liam Schein, Julian Prpic, Paul Mack, Maik Taglieber, Hannes Weng. U15: Laurin Merkl, Benedikt Seefried, Samuel Jeromin, Saijad Amiri, Till Hofmann. – Westbayernauswahl Juniorinnen: Antonia Dehm, Alya Hanke. Bayerische Auswahl Juniorinnen: Alya Hanke. Deutsche U17-Nationalspielerin: Antonia Dehm. Schwabenauswahl U17: Joshua Hofecker.

Im Kleinfeldbereich seien der Andrang und das Interesse, beim TSV 1861 Nördlingen das Fußballspielen zu erlernen und Sport zu treiben, noch nie so groß gewesen. Mit der U11, U10, E3, U9 und U8 stehen hier fünf Mannschaften mit rund 70 Kindern im Spielbetrieb. „Mit der zusätzlich angebotenen E3 wollen wir allen Kindern die Teilnahme am Spielbetrieb ermöglichen. Um Erfahrungen sammeln zu können und die U9-Spieler/innen entsprechend ihrem Leistungsstand fordern und fördern zu können, nehmen diese bereits am Spielbetrieb der U11/U10-Mannschaften (E3) teil. Im U7-Jugendbereich (Bambinis) verzeichnen wir einen enormen Zulauf und bieten aktuell für über 40 Kinder einen Trainingsbetrieb an. In diesem Altersbereich lässt die Pandemie-Situation keinen Spielbetrieb zu“, so Langer abschließend zu seinem Überblick für das Jahr 2021, der einen Einblick in die aufwendige Arbeit der Abteilung Fußball des TSV Nördlingen gewähren solle.