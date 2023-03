Fußball

Beim TSV Nördlingen herrscht Aufbruchstimmung

Die Nördlinger Fußballer stehen vor dem Heimspielauftakt gut da. Der Sieg der ersten Mannschaft in Gundelfingen gibt Selbstvertrauen.

Plus Die TSV-Bayernliga-Fußballer stehen vor dem ersten Heimspiel nach der Pause. Die Zeichen stehen auf Klassenerhalt. Auch im Rest der Abteilung ist man guter Dinge.

Für die erste Mannschaft des TSV Nördlingen hat der Rest der Rückrunde gut begonnen. Der 4:0-Sieg beim Lokalrivalen Gundelfingen hat die schwachen Ergebnisse der Vorbereitung vergessen gemacht, nun steht am Samstag das erste Heimspiel nach der Winterpause an. Obwohl mit dem TSV Kottern die Mannschaft der Stunde zu Gast ist, gehen die Nördlinger zuversichtlich in die Partie. Nach verschiedenen personellen Veränderungen und den schmerzhaften Abstiegen der U17 und der U19 vergangene Saison sollen außerdem die Jugendmannschaften wieder angreifen.

