Beim TSV Oettingen endet mehr als eine Ära

Der sportliche Leiter Martin Stano und Trainer Christoph Greiner hören beim TSV auf. Stanos Nachfolger sind schon im Amt, der neue Trainer ist in Stellung.

Zum Ende der laufenden Saison vermeldet der TSV Oettingen einen bedeutenden Wechsel im Trainerteam beider Fußball-Herrenmannschaften, "der sowohl Wehmut als auch Vorfreude mit sich bringt", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Nach sechs erfolgreichen Jahren entschied sich der bisherige Trainer Christoph Greiner dazu, sein Amt auf eigenen Wunsch hin niederzulegen. Der Nachfolger kommt vom Nachbarn.

„Der Abschied von Christoph Greiner markiert das Ende einer Ära und der Verein blickt auf eine sehr erfolgreiche gemeinsame Zeit zurück. Durch den Wiederaufstieg in die Kreisliga direkt im ersten Jahr unter seiner Leitung und die erfolgreiche Integration vieler junger Talente in den Herrenbereich hat Christoph den TSV Oettingen wieder zu einer festen Fußball-Größe gemacht“, sagt Abteilungsleiter Philipp Dinkelmeier.

TSV Oettingen: Neuer Fußball-Trainer kommt vom TSV Hainsfarth

Auch Michael Engelhardt, der die Fäden bei der zweiten Mannschaft über drei Jahre hinweg gezogen hat, wird seinen Trainerposten im Sommer niederlegen. „Michael und Christoph haben sich perfekt ergänzt. Der gesamte Verein bedankt sich herzlich bei beiden für ihr herausragendes Engagement, außerordentlichen Einsatz und die gemeinsamen Erfolge. Für die Zukunft wünschen wir ihnen nur das Beste, hoffen aber auch, dass sie dem Verein weiterhin treu bleiben.“

Neuer Trainer der ersten Mannschaft wird Felix Schmidt. Der TSV Oettingen sei hocherfreut, mit Felix einen erfahrenen und angesehenen Fachmann für sich gewonnen zu haben, so die Pressemitteilung weiter. Felix Schmidt ist in der Liga kein Unbekannter und hat sich während seiner Zeit beim TSV Hainsfarth einen hervorragenden Ruf erarbeitet. „Nachdem bekannt wurde, dass Felix den TSV Hainsfarth zum Saisonende verlassen wird, gelang es uns, ihn von einem Engagement zu überzeugen. Die Gespräche verliefen sehr positiv und beide Seiten waren von den gemeinsamen Perspektiven überzeugt. Wir sehen mit großer Vorfreude einem neuen Abschnitt unter der Leitung von Felix entgegen und sind zuversichtlich, dass mit ihm an die sportlichen Erfolge der letzten Jahre angeknüpft werden kann“, so Dinkelmeier.

Holzmeier und Klungler lösen Martin Stano als sportlichen Leiter ab

Nicht nur an der Trainerfront gibt es personelle Veränderungen. Max Holzmeier und Yannick Klungler haben zum Jahreswechsel die sportliche Leitung beim TSV übernommen, nachdem der bisherige langjährige Verantwortliche Martin Stano aus beruflichen und privaten Gründen etwas kürzertreten muss. Dinkelmeier dazu: „Martin lebt den Verein und hat zusammen mit Christoph die letzten Jahre geprägt. Sein sportlicher Rückzug war nicht einfach für uns, wir akzeptieren aber seine Entscheidung und wünschen ihm alles Gute.“

Mit Holzmeier und Klungler gewinnt die Abteilung zwei aus den eigenen Reihen. Wo Holzmeier derzeit noch an einem Kreuzbandriss laboriert und voraussichtlich ab Sommer wieder aktiv angreifen wird, hat Yannick Klungler seine aktive Karriere verletzungsbedingt früh beenden müssen. (AZ)