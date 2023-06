Berthold Grimmeisen bildet Fußballnachwuchs bei Jahn Regensburg aus

Nördlingens Torwart-Trainer leitet ein Torhüter-Feriencamp beim Drittligisten. Auch für den TSVler selbst ist der Einsatz eine wertvolle Erfahrung.

Der SSV Jahn Regensburg hat sich über Unterstützung aus Nördlingen beim Feriencamp für junge fußballbegeisterte Jungs und Mädchen freuen können. Torwart-Trainer Berthold Grimmeisen leitete kürzlich zusammen mit einem weiteren Trainer das Torhüter-Feriencamp, das der SSV Jahn auch in diesem Sommer wieder am Sportgelände der Profis (Kaulbachweg) organisierte.

Beim TSV Nördlingen ist Grimmeisen, der unter anderem auch schon beim TSV 1860 München hospitierte, für das Torwart-Training der beiden Herren-Mannschaften (Bayernliga und Kreisliga) und der A-Junioren (Landesliga) verantwortlich. Im Feriencamp des SSV setzte Grimmeisen jedoch auf ganz andere Inhalte als in seiner regulären Arbeit beim TSV. Bereits beim Aufwärmen am Freitagmorgen betonte der erfahrene Torwart-Ausbilder die Bedeutung einer klaren Kommunikation zwischen den Torhüterinnen und Torhütern seiner Gruppe, die aus insgesamt zehn Mädchen und Jungs bestand. Dadurch lernten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schnell kennen und übernahmen die klare Kommunikation auch direkt in ihr aktives Torwartspiel.

Motivation für Aufgaben beim TSV Nördlingen

Grimmeisen hob auch die Wichtigkeit des präzisen Spiels mit dem Fuß hervor. Er verdeutlichte anschaulich, wie vorteilhaft das Spiel mit beiden Füßen auch für die jungen Torhüter sein kann. Nach dem speziellen Torwart-Training schlossen sich die Kinder der größeren Gruppe von Feldspielern an und konnten das Gelernte in verschiedenen Spielformen direkt umsetzen.

Viele Eltern nutzten vor allem am Samstag die Zeit, um selbst vorbeizukommen und zuzuschauen. Impressionen des Wochenendes sind auf den Social-Media-Kanälen des SSV Jahn Regensburg zu finden. "Für mich war es ein tolles Wochenende beim SSV Jahn. Die gemeinsame Zeit mit den Kindern hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Zu sehen, wie schnell viele von ihnen Fortschritte gemacht haben, hat mich selbst vollkommen motiviert", bewertet Grimmeisen das Camp im Nachhinein. Mit dieser Motivation möchte er nun wieder beim TSV Nördlingen seiner Leidenschaft weiterhin nachgehen. (meierjohann/jais)