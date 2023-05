Fußball

06:30 Uhr

Bezirksliga: Alles oder nichts für den FC Maihingen

Plus Für den Nordrieser Bezirksligisten zählt gegen den FC Horgau nur ein Sieg. Der TSV Nördlingen II gastiert in Neuburg, wo gerade zwei Trainer freigestellt wurden.

Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord sind am Wochenende die Gegner der beiden Rieser Teams FC Maihingen und TSV Nördlingen II. Der TSV Nördlingen II gastiert an diesem Samstag um 15 Uhr beim Tabellenelften VfR Neuburg, und der FC Maihingen hat am Sonntag um 15 Uhr sein zweites Heimspiel in Folge. Zu Gast ist der Tabellenzwölfte FC Horgau, der am Mittwoch im Nachholspiel beim FC Affing 3:1 gewann und damit vom FC Maihingen nicht mehr eingeholt werden kann. Damit ist in der Bezirksliga nur noch ein Nachholspiel zu bestreiten: Der SC Bubesheim spielt am 17. Mai gegen den TSV Wertingen.

Bezirksliga Nord: Nördlingens Gegner Neuburg entlässt zwei Trainer

Hinter dem VfR Neuburg liegen turbulente Tage. Coach Alexander Egen musste vor der Partie beim FC Affing gehen, auch Co-Trainer Matthias Riedelsheimer wurde von seinen Aufgaben entbunden, wobei Riedelsheimer als Spieler an Bord bleibt. Interimsmäßig bis zum Saisonende ist Peter Krzyzanowki für die Mannschaft zuständig. "Der Verein musste aufgrund der derzeitigen Tabellensituation und negativen Entwicklung handeln und glaubt, dass der drohende Abstieg noch verhindert werden kann, weiß aber um die Schwere der Aufgabe", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung der von der Abstiegsrelegation bedrohten Neuburger. Aus dem bisherigen Trainerteam bleibt einzig Sebastian Habermeyer im Amt, ist weiter als spielender Co-Trainer tätig und soll als verlängerter Arm auf dem Rasen fungieren.

