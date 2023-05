Bezirksliga: Beide Riesvereine sind abgestiegen

Plus Auch die letzte Chance auf den Ligaverbleib ist für den FCM mit dem 1:1 in Neuburg dahin. Nördlingens Zweite geht im Heimspiel gegen Jettingen mit 0:3 vom Platz.

Der FC Maihingen muss sich nach einem Jahr in der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord wieder in Richtung Kreisliga verabschieden, das ist nach dem 1:1 gegen den VfR Neuburg nicht mehr abzuwenden. Dabei hatte die Golder-Truppe früh geführt, musste aber knapp 20 Minuten vor dem Abpfiff den Ausgleich hinnehmen. Auch der zweite Rieser Bezirksligist, der TSV Nördlingen II, wird sich nach der Saison eine Liga weiter unten wiederfinden. Die jüngste 0:3-Niederlage gegen die Toto-Pokal-Helden des VfR Jettingen hat daran aber keinen Anteil: Der Nördlinger Abstieg stand schon vor der Partie fest.

VfR Neuburg – FC Maihingen 1:1 (0:1).