Fußball-Bezirksliga

vor 17 Min.

Der FC Maihingen betritt Bezirksliga-Neuland

Plus Die erste Mannschaft des FC Maihingen empfängt am Sonntag den SC Bubesheim. Der Aufsteiger aus dem Ries will den ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Von Klaus Jais

Gleich zum Auftakt hat es Neu-Bezirksligist FC Maihingen am Sonntag, 15 Uhr, mit einer alteingesessenen Bezirksligamannschaft zu tun, nämlich dem SC Bubesheim. Seit 2011 spielt der SCB in der Bezirksliga, nur unterbrochen durch eine Saison Landesliga (2013/14). Die letzte Saison war mit Platz zwölf die schlechteste überhaupt.

