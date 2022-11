Fußball Bezirksliga

Die Suche nach Punkten geht weiter

Plus Fußball Bezirksliga: Nördlingen II hat gegen Meitingen die nächste Chance auf den ersten Saisonsieg. Der FC Maihingen will seine Pleitenserie gegen Gundelfingen II beenden.

Am zweiten Spieltag der Rückrunde haben die beiden Rieser Fußball-Bezirksligisten FC Maihingen und TSV Nördlingen II jeweils Heimrecht. Der auch nach 16 Spieltagen noch sieglose TSV Nördlingen hat an diesem Samstag (12.30 Uhr, Rieser Sportpark) den TSV Meitingen zu Gast und der FC Maihingen erwartet am Sonntag um 14 Uhr den FC Gundelfingen II.

