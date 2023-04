Fußball

07:30 Uhr

Bezirksliga: Doppelter Einsatz für die Rieser Teams am Osterwochenende

Der FC Maihingen (in den schwarzen Trikots) hat nach der Niederlage gegen Rain II keine Punkte mehr zu verschenken. Links zu sehen: Josef Stimpfle, rechts Aaron Stimpfle.

Plus Auf vier Bezirksliga-Spiele mit Rieser Beteiligung dürfen sich Fußballfans an Ostern freuen. Nördlingen kann ohne Druck auflaufen, für Maihingen braucht es Punkte.

Von Farah Losch Artikel anhören Shape

Vier Spiele an zwei Tagen: Spieltag 22 und 23 der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord finden über das Osterwochenende hinweg statt. Die Rieser Bezirksligisten beginnen am Donnerstag auswärts und haben am Montag ihre Heimpartien. Trotz des aktuellen Tabellenplatzes 14 für Maihingen und Rang 16 für Nördlingen könnte es ein erfolgreiches Wochenende werden.

Am Gründonnerstag, 6. April, beginnen die Spiele der Rieser Mannschaften um 18 Uhr. Der FC Maihingen ist zu Gast bei Wörnitzstein-Berg, es ist das Duell des Tabellenvierzenten gegen den Tabellenfünften. Das Hinspiel hatte Maihingen 2:1 gewonnen. Es ist ein besonderes Spiel für den Trainer des FCM, Hans-Joachim Golder. Der Trainer der gegnerischen Mannschaft, Bernd Taglieber, ist ein alter Weggefährte von ihm. Es könnte also sehr emotional an der Seitenlinie werden. Die Chancen für das kommende Spiel stehen laut Golder 50:50. Dennoch: Der SV Wörnitzstein-Berg schaffte im vergangenen Spiel einen 1:0-Sieg gegen Meitingen. Der FC Maihingen hingegen musste eine 1:2-Niederlage gegen den TSV Rain II einstecken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen