Fußball

vor 17 Min.

Bezirksliga: Eine Rolle hat Maihingen noch zu spielen

Plus Maihingen und Nördlingens Zweite wollen sich anständig aus der Bezirksliga verabschieden. Der FCM kann zudem zum Zünglein an der Waage im Aufstiegskampf werden.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Der FC Maihingen und der TSV Nördlingen I haben am vorletzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Nord jeweils Auswärtsaufgaben vor sich: Der FC Maihingen muss zum FC Stätzling und der TSV II gastiert bei der zweiten Mannschaft des FC Gundelfingen. Beide Spiele beginnen an diesem Samstag um 15.30 Uhr. Während in der Partie in Gundelfingen nichts mehr auf dem Spiel steht, kann der FC Stätzling noch etwas erreichen – ob sich die Hoffnungen des FCS erfüllen, liegt diese und nächste Woche auch am FC Maihingen.

Der FC Gundelfingen II belegt mit 41 Punkten den achten Platz und ist damit gesichert. Unterdessen läuft bereits die Planung für die neue Saison. Mittelfeldspieler Jonas Veh will sich andernorts neu orientieren. Aus der eigenen U19 verlässt lediglich Tim Eichhorn den FCG in Richtung SF Dorfmerkingen. Die in dieser Saison bereits eingesetzten Daniel Karpf, Raphael Schneider und Philipp Mantwied schließen sich ab Sommer der U23 an. Aktuell ist Johannes Hauf bis zum Saisonende verletzt. U23-Coach Peter Stegner hat ebenso wie Torwarttrainer Kevin Hillebrand bereits für die kommende Saison zugesagt. Taktisch bleibt es defensiv bei der Viererkette. Talent kann nicht immer die fehlende Erfahrung wettmachen, doch bei den Gundelfingern klappt das gut. Das Hinspiel gewann der FCG 4:1.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen