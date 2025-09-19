Gelingt Maihingen mit Kirchweih-Kraft der nächste Sieg?

Der FC Maihingen hat am Freitag vor einer Woche ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Mit einem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg gegen Gundelfingen II beendeten die Rieser ihre Negativserie und kletterten in der Tabelle auf Rang 14 – und damit zumindest vorerst wieder raus aus der direkten Abstiegszone. Diesen Sonntag um 15 Uhr steht nun das nächste Spiel auf dem Programm: Zuhause geht es gegen den SV Wörnitzstein-Berg.

