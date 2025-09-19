Icon Menü
Fußball-Bezirksliga: FC Maihingen empfängt SV Wörnitzstein-Berg zum „kleinen Derby“

Fußball

Gelingt Maihingen mit Kirchweih-Kraft der nächste Sieg?

Fußball-Bezirksliga: Nach dem Erfolg in Gundelfingen ist das Selbstvertrauen beim FCM wieder da. Beim Heimspielwochenende mit „Kirbe“ will man daran anknüpfen.
Von Antonia Stadali
    •
    •
    •
    Mit den eigenen Fans im Rücken wollen die Maihinger am Sonntag an ihren jüngsten Erfolg anknüpfen. Rechts Maihingens Alexander Göck, gegen Neo Fähnle von Gundelfingen II.
    Mit den eigenen Fans im Rücken wollen die Maihinger am Sonntag an ihren jüngsten Erfolg anknüpfen. Rechts Maihingens Alexander Göck, gegen Neo Fähnle von Gundelfingen II. Foto: Walter Brugger

    Der FC Maihingen hat am Freitag vor einer Woche ein wichtiges Lebenszeichen gesendet. Mit einem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg gegen Gundelfingen II beendeten die Rieser ihre Negativserie und kletterten in der Tabelle auf Rang 14 – und damit zumindest vorerst wieder raus aus der direkten Abstiegszone. Diesen Sonntag um 15 Uhr steht nun das nächste Spiel auf dem Programm: Zuhause geht es gegen den SV Wörnitzstein-Berg.

