Fußball-Bezirksliga

10:00 Uhr

FC Maihingen: „Nichtabstieg ist das Ziel“

Hans-Joachim Golder will mit dem FC Maihingen den Klassenerhalt schaffen.

Plus Hans-Joachim Golder startet mit dem FC Maihingen in das Abenteuer Fußball-Bezirksliga. Im Interview erklärt der Trainer, wie der FCM die Klasse halten will.

Für den FC Maihingen beginnt eine neue Ära. Zum ersten Mal spielt der Klub aus dem nördlichen Landkreis Donau-Ries in der Bezirksliga. Einziger Spieler mit höherklassiger Erfahrung ist Aaron Stimpfle, doch das war schon vor mehr als zehn Jahren beim TSV Nördlingen. Auch der Trainer Hans-Joachim Golder spielte beim TSV in der Ersten, doch als Spielertrainer kann der 46-Jährige nicht mehr wirken. Im Interview mit RN-Mitarbeiter Klaus Jais spricht er auch darüber, wie die Maihinger die Herausforderung Bezirksliga angehen wollen.

