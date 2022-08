FC Maihingen und TSV Nördlingen II wollen nach Niederlagen wieder angreifen

Plus In der Bezirksliga Schwaben Nord trifft der TSV Nördlingen II auf den VfL Ecknach, der Aufsteiger FC Maihingen empfängt den FC Günzburg.

Am dritten Spieltag der Fußball Bezirksliga Nord haben beide Rieser Mannschaften Heimrecht. Der TSV 1861 Nördlingen empfängt den VfL Ecknach (Samstag, 6. August, 15 Uhr) und der FC Maihingen spielt zu Hause gegen den FC Günzburg (Sonntag, 15 Uhr).