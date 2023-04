Fußball

21.04.2023

Bezirksliga: FC Maihingen will Wiedergutmachung leisten

Plus Nach dem schwachen Auftritt in Affing will der FCM gegen Ecknach angreifen. Den abgeschlagenen Nördlingern kommt im Abstiegskampf eine Schlüsselrolle zu.

Von Klaus Jais

Beide Rieser Mannschaften haben am 25. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord Heimrecht: Der FC Maihingen spielt bereits an diesem Samstag ab 15 Uhr gegen den VfL Ecknach und der TSV Nördlingen II empfängt am Sonntag ab 17 Uhr den FC Affing.

Während der Winterpause sorgte Ecknach für einen Paukenschlag: Torjäger Serhat Örnek läuft ab sofort wieder für den Nord-Bezirksligisten auf. Der schnelle Angreifer ging bereits von 2014 bis 2018 für den VfL auf Torejagd. Mit den Ecknachern gelang dem 27-Jährigen, der in 91 Ligaspielen satte 54 Treffer für den VfL erzielte, der Aufstieg in die Kreisliga. Ebenfalls neu bei den Ecknachern ist Jonas Schwaiger. Der Mittelfeldspieler kommt vom Kreisligisten SF Kayh (Baden-Württemberg) zum VfL.

