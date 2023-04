Fußball

23.04.2023

Bezirksliga: FC Maihingen zeigt die erhoffte Reaktion

Die Maihinger (in Orange-Schwarz, am Ball: Raphael Stimpfle) haben sich im Abstiegskampf noch nicht aufgegeben.

Plus Der FCM erhält sich mit dem 2:1 gegen Ecknach seine kleine Chance auf den Klassenerhalt. Nördlingens Zweite beweist beim 3:2-Heimsieg gegen Affing Moral.

Der FC Maihingen ergreift den letzten Strohhalm im Abstiegskampf und siegt nach deutlicher Leistungssteigerung im zweiten Durchgang glücklich, aber nicht unverdient gegen die Gäste aus Ecknach. Die scheiterten am Ende an ihrem eigenen Unvermögen und mehrfach am Teufelskerl Martin Fischer. Die U23-Spieler des TSV Nördlingen haben gegen den FC Affing bewiesen, dass sie in dieser für sie harten Bezirksligasaison einen Schritt nach vorne gemacht haben, indem sie nach Rückstand einen 3:2-Sieg errungen haben.

Bezirksliga Schwaben Nord: FC Maihingen kommt stark zurück

FC Maihingen – VfL Ecknach 2:1 (0:1). – Die erste Halbzeit war noch eine klare Angelegenheit für Ecknach. Nach knapp zehn Minuten wurde Lukas Wiedholz schön freigespielt, aber bei Maihingens Torwart Fischer war Endstation. Sieben Minuten später schoss Lukas Wagner aus der zweiten Reihe, erneut hielt der FCM-Keeper. In der 22. Minute fiel die verdiente Führung für den VfL, als der starke Michael Eibel sich im Zweikampf zwar etwas glücklich durchsetzte, dann allerdings einen kühlen Kopf behielt und zum 0:1 einschob. Der FCM war zwar bemüht, aber wirklich Nennenswertes sprang in der ersten Hälfte nicht heraus. Ecknach hatte das Spiel unter Kontrolle und hätte bei besserer Chancenverwertung auch mit einer höheren Führung in die Halbzeit gehen können.

