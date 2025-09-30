SG Maihingen/Deiningen muss Rückschlag verkraften

Eine deutliche Niederlage hat die SG Maihingen/Deiningen in der Frauenfußball-Bezirksliga einstecken müssen. Die starken Gäste vom FC Gerolsbach nahmen beim 1:5 (0:4) in Deiningen verdient die Punkte mit und setzten sich an die Tabellenspitze. Das Heimteam kam nie richtig ins Spiel und hatte während der gesamten Spielzeit nur wenig Torabschlüsse. Das zweite Rieser Bezirksliga-Team, die SG Wechingen/Alerheim, hatte nochmals spielfrei.

Bereits in der 5. Spielminute fiel das 0:1, ein perfekter Schuss aus 16 Metern von Hannah Fottner schlug unerreichbar für Leonie Wassermann im Kreuzeck ein. Die Gerolsbacherinnen spielten hohes Pressing und setzten das Heimteam unter Druck, Maihingen/Deiningen kam in der ersten Viertelstunde kaum über die Mittellinie. Zu schnell waren die Ballgewinne wieder weg, ein ruhiges Aufbauspiel schnell unterbunden. In der 13. Minute folgte bereits das 0:2 durch Lena Göttler – ein zu kurzer Rückpass, ein Pressball mit der Torhüterin und wieder lag der Ball im Rieser Gehäuse.

Fußball-Bezirksliga Frauen: SG Maihingen/Deiningen fehlt die Präzision gegen Gerolsbach

Laura Diethei setzte sich auf der rechten Außenbahn durch und erzeugte eine erste Heimchance, die zur Ecke geblockt wurde. Ein Pass in die Schnittstelle war wenig später für Lisa Koukol zu lang. Nach einem Eckball für Gerolsbach kam es zu einem Getümmel im Strafraum, Theresa Bauer agierte am schnellsten und erzielte das 0:3 (27.). Das passsichere Gästeteam ließ nicht locker und einen äußerst fraglichen Freistoß nach Handspiel setzte Theresa Bauer aus 16 Metern zum 0:4 ins Netz (37.). Das 1:4 hatte Koukol auf dem Fuß, doch ihr Schlenzer ging übers Tor (45.).

Deutlich besser aus Rieser Sicht begann die zweite Spielhälfte, in der die Gäste zwar immer noch mehr Ballbesitz hatten, aber weniger Torchancen erzeugen konnten. Dennoch fiel das 0:5 in der 65. Minute, erneut durch Hannah Fottner. In der letzten halben Stunde hatten die SGlerinnen noch einige Möglichkeiten zur Ergebniskorrektur, doch war ein Pass für Lisa Leberle zu lang und für Romy Scheuermann war gegen die stabile Gerolsbacher Abwehr Endstation. Der eigentliche Anschlusstreffer wurde nicht anerkannt, obwohl der Schuss von Lisa Koukol von der Unterkante der Latte, hinter der Torlinie aufsprang, was aus Sicht des Schiedsrichters nicht zu sehen war (82.). Genauer machte Koukol es in der 85. Minute, als sie nach Alleingang den Ball unter die Latte zum verdienten Ehrentreffer jagte. Zuschauer: 80. (AZ)

SG Maihingen/Deiningen: L. Wassermann; L. Stimpfle, N. Link (76. A. Neumann), I. Moll, L. Wiedemann (76. L. Hußel), E. Enslin (21. N. Specker), L. Seitz, L. Koukol, C. Engberg (21. L. Leberle), R. Scheuermann (46. M. Seitz), L. Diethei