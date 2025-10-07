SG Maihingen/Deiningen tut sich weiter schwer

Mit der dritten Niederlage im vierten Spiel ist der Saisonstart der SG Maihingen/Deiningen in der Frauenfußball-Bezirksliga als misslungen zu betrachten. Ganz anders bei den Nachbarinnen der SG Wechingen/Alerheim, die mit drei Siegen aus drei Spielen und 12:3 Toren hochzufrieden sein können.

SG Erlingen/Biberbach II/Osterbuch – SG Wechingen/Alerheim 0:5 (0:4). Wechingen/Alerheim übernahm von Beginn an die Initiative und setzte die Heimelf früh unter Druck. In der 14. Minute nutzte Sarah Hertle nach energischem Pressing ihre Chance und verwandelte souverän zum 1:0. Nur wenig später bot sich Erlingen die große Ausgleichschance, doch Torhüterin Lechner parierte stark und Golder klärte den Nachschuss auf der Linie (17.). Die Gäste zeigten sich anschließend effizient: Anika Leinfelder erhöhte nach Vorarbeit von Melanie Bengesser und Maja Heisler auf 2:0 (20.), ehe Heisler selbst die Führung nach einem Sololauf auf 3:0 ausbaute (26.). Diana Bissinger sorgte kurz vor der Pause per Strafstoß für den 4:0-Halbzeitstand (36.).

Nach dem Seitenwechsel ließ die SG es etwas ruhiger angehen, wodurch die Partie ausgeglichener wurde. Die Gastgeberinnen kamen zwar zu Offensivaktionen, konnten die Gästeabwehr jedoch nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. Nach weiteren Chancen für die SGWA setzte Bengesser den Schlusspunkt, als sie eine Ecke von Bissinger per Kopf zum 5:0-Endstand verwertete (75.). Zuschauer: nicht angegeben. (sgwa)

Frauenfußball-Bezirksliga: SG Maihingen/Deiningen spielerisch gut, aber glücklos

SG Maihingen/Deiningen – SV Thierhaupten 1:3 (1:2). Thierhaupten erzielte durch Anna Weinberger mit dem ersten gut ausgespielten Angriff das 0:1 (6.). Zwei Minuten später waren die Rieserinnen erstmals im gegnerischen Strafraum und hatten in der Folge Möglichkeiten durch Lisa Leberle, Lisa Koukol und Romy Scheuermann. Der verdiente Ausgleich fiel in der 21. Minute: Lena Wiedemann legte perfekt für Koukol auf, die sicher einnetzte. Nach Eckbällen hatte das Heimteam weitere, aber unplatzierte Abschlüsse. Besser machte es Vanessa Ziegelmayr, die das 1:2 erzielte (29.). Noch vor dem Seitenwechsel schoss Lena Stimpfle schoss übers SVT-Tor.

Mit viel Druck begann die SG die zweite Halbzeit, hatte mehr Ballbesitz und mehr Chancen, kam aber nicht durch. Einen Eckball köpfte Hannah Bettinger knapp über die Latte, bei einem Konter klärte die SVT-Torhüterin vor Lisa Leberle. SG-Schlussfrau Wassermann klärte auf der Gegenseite ein Konter klasse. In der eigenen Drangphase kassierte die SG das 1:3 von Sarah Halbritter nach einem Eckball – ein Wirkungstreffer. Laura Diethei und Koukol hatten zwar noch Möglichkeiten, aber die Torhüterin reagierte beide Male klasse. Zuschauer: 23. (sgmd)