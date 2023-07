Bezirksliga-Legenden spielen gegen Riesauswahl beim SVSM-Jubiläum

Ein besonderes Spiel erinnert beim 75-jährigen Jubiläum des SV Schwörsheim-Munningen an glorreiche Zeiten. Wer dabei auf dem Platz stehen wird.

Anlässlich des 75-jährigen Gründungsjubiläums des SV Schwörsheim-Munningen am Wochenende 14. bis 17. Juli steht auch ein Einlagespiel zwischen den Bezirksligalegenden des SVS/M und einer Riesauswahl auf dem Programm. Es findet am Samstag, 15. Juli, um 17 Uhr statt.

Der Kader der Riesauswahl: Torwart Woldemar Ortelli, Jürgen Langer (beide TSV Wemding), Paul Schreitmiller (SV Hausen/Schopflohe), Christoph Greiner, Heiko Greiner (beide SV Holzkirchen), Joachim Vogel (SV Megesheim), Walter Wetzstein, Hans Lang (beide TSV Möttingen), Christoph Schmid, Hans-Joachim Golder (beide SG Alerheim), Aristidis Stefanidis (Neue Welt Griechenland), Andre Kahler (SpVgg Löpsingen), Gerhard Schwarz, Markus Schildenberger (beide TSV Nördlingen), Stefan Rößle (VfB Oberndorf), Georg Häfele (SpVgg Ederheim), Dieter Braun (SpVgg Herblingen/Hochaltingen). Teamchef ist Rudi Hertle vom TSV Hainsfarth.

Woldemar Ortelli hat für den TSV Wemding gespielt. Foto: Klaus Jais (Archivfoto)

In den 90er-Jahren war Schörsheim/Munningen Bezirksligist

Die Gelb-Schwarzen waren in der Saison 1991/92 (mit Trainer Ludwig Gentner) und von 1994 bis 1998 in der Bezirksliga. Drei Jahre war Franz Wokon der Spielertrainer, und im Abstiegsjahr wurde der Trainerjob von Thomas Kotter ausgeübt. Beim SVS spielten in der Zeitspanne 1994 bis 1998 Akteure wie Torwart Markus Bucher, Tobias Ziegler, Ingo Ziegler, Manfred Gruber, Helmut Schneid, Wolfgang Uhl, Georg Hönle, Markus Schneller, Marco Draxler, Klemens Gerstmeier, Joachim Mattmann, Holger Biller, Rudi Mairoser und Rainer Strobel.

Manfred Gruber gehört zu den Bezirksliga-Legenden des SVSM. Foto: Klaus Jais (Archivfoto)

In der Saison 1991/92 wurde Thomas Wagner mit 18 Toren Torschützenkönig, Kurt Schein kam auf 13 Treffer. Weitere Akteure waren Max Leberle, Willi Gebhard, Rolf Erhardt und Willi Schein.

