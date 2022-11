Fußball Bezirksliga

Nächste Chancen für die Bezirksligisten Nördlingen und Maihingen

Plus Der TSV Nördlingen II und der FC Maihingen treten am Samstagnachmittag jeweils auswärts an. Die Maihinger müssen sich ihrem Negativtrend stellen, für Nördlingen II geht es eher um individuelle Fortschritte.

Auch in der Fußball-Bezirksliga Nord steht der erste Rückrundenspieltag auf dem Plan. Sowohl der FC Maihingen als auch der TSV Nördlingen II spielen beide an diesem Samstag um 14 Uhr. Der FC Maihingen (12 Punkte) gastiert beim SC Bubesheim (19 Punkte) und der TSV II (zwei Punkte) tritt beim TSV Rain II (14 Punkte) an. Bei diesem Landkreisderby wird das Rückspiel vor dem Hinspiel ausgetragen. Dieses fiel im Sommer wegen eines Verkehrsunfalls, bei dem zwei Spieler des TSV Rain tödlich verunglückten, aus und wird am 27. November gespielt.

